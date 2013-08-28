Анимационный ролик с персонажами

Анимационный ролик, 43 секунды.

Всего 6 сцен. Каждая разбитая на 2 кадра по 2-3 секунды каждый кадр. Итого чистой анимации у нас 36 сек. Сцены перемежаются статичными титрами.

Общее количество диалогов – около 6 секунд, остальные сцены без диалогов.

На диалоги нужен соответствующее попадание в артикуляцию.

Движения персонажей должны быть естественные, "правильные". Самые сложные сцены по движениям: главный герой бежит по беговой дорожке (общий план) и разрывает финишную ленту (крупный план), дует и задувает свечи на торте, едет на велосипеде и обнимает свою девушку, смотря ей в глаза, вытаскивает за руку своего друга (крупный план), набирает текст на клавиатуре. (это все сцены)

Раскадровка и фоны в наличии. Персонажи есть в растровом виде (в векторе нет).

ВАЖНО! Работа срочная - 10 дней. Основное в анимации - Движения персонажей должны быть естественные.