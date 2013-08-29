Пакет из 10 анимированных баннеров

Требуется создать 10 анимированных баннеров.

1) Один баннер - три слайда. Рисунки имеются.

2) Формат gif, 100х100 и то же самое 200х200.

Это первый пакет. Будет еще 9 таких же.

P.S. Пожалуйста, придерживайтесь цветовой гаммы сайта www.semestr.ru. Не надо супер сложных, всего лишь 2-3 слайда. Не надо тратить зря своего и моего времени.