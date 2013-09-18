Корректировка флэш-анимации

Здравствуйте!

Есть флэшки флагов (для сайта http://centreurasia.com/) с названиями стран, нужно перевести страны на другой язык (перевод даем).

Задание:

1 Убрать у флеш xml

2 Добавить каждому флешу 2 параметра (урл и перевод страны) и эти параметры подхватывать при инициализации флеша

3 кодировка сайта utf-8