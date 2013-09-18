Корректировка флэш-анимации

Всем привет, задача для хорошо владеющими фотошопом. Есть картинка, есть watermark на ней, нужно выделить его маску.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть флэшки флагов (для сайта http://centreurasia.com/) с названиями стран, нужно перевести страны на другой язык (перевод даем).
Задание:
1 Убрать у флеш xml
2 Добавить каждому флешу 2 параметра (урл и перевод страны) и эти параметры подхватывать при инициализации флеша
3 кодировка сайта utf-8
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