Выделить маску watermaka из фотографии

АнимацияЗакрыт3 заявки197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет, задача для хорошо владеющими фотошопом. Есть картинка, есть watermark на ней, нужно выделить его маску.

10 лет назад
ksbomj
Андрей 
36 летНидерланды
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Флеш-шапка

    $50

    Нужно сделать хорошую флеш - шапку на сайт http://element-team.org/

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить .swf

    Убрать одну надпись на флеше на сайте inex(dot)com(dot)ua . Есть только .swf только

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рекламный ролик на 32с

    Суть проекта состоит в том что нужно сделать копию ролика, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=qEciksD6EWg Вам будет предоставлен сценарий и звук. Другой интерер все остальное в ролике по сути такое же. 32с ролика такого же качества, это главное условие! Сначала скидывайте ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вступительный ролик на flash (до 10 секунд)

    Необходимо нарисовать вступительный флеш ролик. описание ролика: на белом фоне пожимают друг другу ладони 2 мужские руки (одна должна выглядеть представительнее с перстнем и т.п, вторая скромнее, светлая рубашка + часы на запястье) ниже объемная надпись стилизованная под ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка флэш-банера

    $50

    текст: Золотая осень в ресторане Эль Мирадор, вся романтика Парижа, специально для вас 12 сентября в честь празднования годовщины, ресторан Эль Мирадор представляет певицу Ингрид. Заказ столиков по телефону 2641445, проспект Достык уг. ул. Жолдасбекова размер ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Несложный сайт с цмс+ флеш ролик

    необходимо нарисовать вступительный флеш ролик и сделать сайт с cms для редактирования информации. описание ролика: на белом фоне пожимают друг другу ладони 2 мужские руки (одна должна выглядеть представительнее с перстнем и т.п, вторая скромнее, светлая рубашка ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Пакет из 10 анимированных баннеров

    Требуется создать 10 анимированных баннеров. 1) Один баннер - три слайда. Рисунки имеются. 2) Формат gif, 100х100 и то же самое 200х200. Это первый пакет. Будет еще 9 таких же. P.S. Пожалуйста, придерживайтесь цветовой гаммы сайта www.semestr.ru. Не надо ...

    Анимация23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимация готового логотипа

    Добрый день! На сайте http://karaoke-club.ru/ наверху есть логотип "Аврора Караоке Клуб". Необходимо сделать его анимацию по типу http://www.dorffman.ru/ или что-то похожее. Логотип в формате png (других исходников нет). Преимущество отдается низкой цене. Спасибо!

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Анимационный ролик с персонажами

    $500

    Анимационный ролик, 43 секунды. Всего 6 сцен. Каждая разбитая на 2 кадра по 2-3 секунды каждый кадр. Итого чистой анимации у нас 36 сек. Сцены перемежаются статичными титрами. Общее количество диалогов – около 6 секунд, остальные ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад