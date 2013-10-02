Вступительный ролик на flash (до 10 секунд)

Необходимо нарисовать вступительный флеш ролик.

описание ролика:

на белом фоне пожимают друг другу ладони 2 мужские руки (одна должна выглядеть представительнее с перстнем и т.п, вторая скромнее, светлая рубашка + часы на запястье)

ниже объемная надпись стилизованная под кирпич

затем руки меняют своё положение (расходятся) и образуют совместно типа короны — кисти вместе, ладони разведены, пальцы слегка растопырены.

Между рук появляется вращающийся остров. На острове последовательно меняют друг друга объекты:

1 — высотное здание (небоскрёб),

2 — фабрика (или нечто подобное с производственной трубой),

3 — строительная техника (сразу неск штук одним объектом -автокран+самосвал+бульдозер)

объекты желательно прорисованы в одном стиле

показать нужно только 1 цикл. Время задержки каждого объекта примерно секунда (может 2 — нужно смотреть и подбирать как лучше)

По окончании цикла ролик перетекает вверх, уменьшается примерно до 150 пикселей по высоте и меняется на статическую картинку. На картинке хотелось бы фоном переход от лёгкого голубого цвета к белому (для создания эффекта неба)

слева руки с островом, посередине название фирмы (буквы состоят из всё тех же объёмных кирпичей) сверху над буквами лёгкие облачка.