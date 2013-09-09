Flash баннер на сайт

$10
АнимацияЗакрыт8 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен флеш баннер на сайт, размерм 820*110px

Для сайта знакомств. Должна быть красивая анимация, сердечки, девушки, поцелуйчики. Баннер должен вливаться в дизайн сайта

Красивая анимация, по очереди показываются надписи: 1. Хочешь познакомиться? 2. Оставь объявление!

10 лет назад
skapunker
Иван 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Корректировка флэш-анимации

    Здравствуйте! Есть флэшки флагов (для сайта http://centreurasia.com/) с названиями стран, нужно перевести страны на другой язык (перевод даем). Задание: 1 Убрать у флеш xml 2 Добавить каждому флешу 2 параметра (урл и перевод страны) и эти параметры подхватывать при ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флеш-шапка

    $50

    Нужно сделать хорошую флеш - шапку на сайт http://element-team.org/

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить .swf

    Убрать одну надпись на флеше на сайте inex(dot)com(dot)ua . Есть только .swf только

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рекламный ролик на 32с

    Суть проекта состоит в том что нужно сделать копию ролика, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=qEciksD6EWg Вам будет предоставлен сценарий и звук. Другой интерер все остальное в ролике по сути такое же. 32с ролика такого же качества, это главное условие! Сначала скидывайте ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вступительный ролик на flash (до 10 секунд)

    Необходимо нарисовать вступительный флеш ролик. описание ролика: на белом фоне пожимают друг другу ладони 2 мужские руки (одна должна выглядеть представительнее с перстнем и т.п, вторая скромнее, светлая рубашка + часы на запястье) ниже объемная надпись стилизованная под ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка флэш-банера

    $50

    текст: Золотая осень в ресторане Эль Мирадор, вся романтика Парижа, специально для вас 12 сентября в честь празднования годовщины, ресторан Эль Мирадор представляет певицу Ингрид. Заказ столиков по телефону 2641445, проспект Достык уг. ул. Жолдасбекова размер ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Несложный сайт с цмс+ флеш ролик

    необходимо нарисовать вступительный флеш ролик и сделать сайт с cms для редактирования информации. описание ролика: на белом фоне пожимают друг другу ладони 2 мужские руки (одна должна выглядеть представительнее с перстнем и т.п, вторая скромнее, светлая рубашка ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Пакет из 10 анимированных баннеров

    Требуется создать 10 анимированных баннеров. 1) Один баннер - три слайда. Рисунки имеются. 2) Формат gif, 100х100 и то же самое 200х200. Это первый пакет. Будет еще 9 таких же. P.S. Пожалуйста, придерживайтесь цветовой гаммы сайта www.semestr.ru. Не надо ...

    Анимация23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад