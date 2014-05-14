Нужен уникальный модуль

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка149 просмотров
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Приветствуем Вас, помогите сделать уникальный модуль для сайта http://www.prokat54.ru/

Нужен гибрид формы отправки данных, калькулятора, и все подробности в тз http://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-2bd48018ac854484a4ee29ebe9bb5673

Заранее спасибо, за предложения цен и сроков, и уточняющие вопросы.

10 лет назад
dimaaaa
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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