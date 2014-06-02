Доработки сайта

Для специалиста этого направления. Тема - аренда строительной и дорожной техники :экскаватоы-погрузчики,дорожные работы, вывоз строительного мусора,снега и т.д. Клонируем http://spq-stroy.ru/services Делаем всё так же по компоновке и содержанию на любой CMS. Нужно внести коррективы по шрифту, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
смысл такой-
1.форму эту привести к виду "покрасивее", а то она как-то криво расположена
2. Добавить несколько полей
3. сделать галочку "я принимаю условия соглашения", чтобы не проходила регистрация
следующий этап
все поля, которые отмечены *
автоматом вставлялись в договор
и сохранялись в архив на сайте
под id пользователя
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