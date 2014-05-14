Надо сделать доработки по сайту www.1staron.kz это точная копия сайта staron.com

Движок установили Joomla, доработок много, но мелкие, где-то ссылку поправить, где-то букву, ниже прилагаю список всех доработок. Кто разбирается в Joomla сделает за 2-3 часа. Срок 2 дня, до конца этой недели надо сдать сайт Заказчику.

1. Не переделали кнопки на странице, необходимо сделать в верхнем слайдере кнопки как в нижнем http://1staron.kz/staron.

2. В нижнем футере установить ссылку на FAQ, Электронный каталог, Новости, хотя рука появляется.

3. Установить ссылки в футере «Контакты» или «Карта сайта»

4. При нажатии на ссылку «[email protected]», поправить ссылку.

5. В Личном кабинете, исправить задвоенные кнопки, скриншот.

6. http://1staron.kz/staron/produkt/znakomtes-staron - картинки должны располагаться справа от текста, как в оригинале.

7. http://1staron.kz/staron/produkt/mojki-rakoviny - справа должны располагаться таблица из моек, а слева – детальный чертеж выбранной мойки.

8. Там же поправить ссылки на выгрузку чертежа мойки в CAD (есть на оригинальном сайте).

9. Убрать ссылку на редактирование.

10. В меню «Продукт» поставить местами страницы «Варианты Кромок» и «Пристеночный бортик».

11. http://1staron.kz/staron/colors#staron_color – на словах «2014 New Colours» убрать ссылку на ненужную страницу.

12. Меню для стран, с правой стороны установить как в оригинальном сайте. Европейский вариант.

13. В меню «цвета» нет текста, который сопровождает группы цветов.

14. В галерее когда проваливаешься в картинку, нет подписей картинок. И нет ссылок на каталог соответствующей группы.

15. http://1staron.kz/staron/gallery - поставить подписи под фото что бы соответствовало картинкам и на подписи под картинкой должны быть краткие описание как в оригинале.

16. http://1staron.kz/staron/tech-support/kharakteristiki - установить ссылку на скачивание.

17. http://1staron.kz/staron/tech-support/garantiya - установить ссылку на скачивание

18. http://1staron.kz/staron/tech-support/tekhnicheskij-byulleten - установить ссылки на скачивание в техническом бюллетене.

19. http://1staron.kz/staron/tech-support/video - видео файлы нужно разместить в строках, как в оригинале, а не в столбик. Слишком много места занимает.

20. Проигрывать сами видео файлы, сейчас не проигрываются.

21. http://staron.com/staron/eng/techsupport/leed.do - Нужно добавить страницу как в оригинале.

22. http://1staron.kz/staron/medis/novosti-i-sobytiya - нужно сделать как в оригинале, чтобы можно было «провалиться» в каждую новость.

Перевод есть, либо оставить на английском.

23. Разедел “Press room” – нужно добавить.

RADIANZ:

1. http://1staron.kz/radianz - надпись «рабочая область» наезжает на нижнюю строчку. Вернее, только слово «область» поправить.

2. http://1staron.kz/radianz/colors#rad_color – Левостороннее меню съехало в самый низ надо поправить.

3. По галерее те же комментарии, что и в Староне.

4. http://1staron.kz/radianz/tech-support - установить ссылки на скачивание

5. http://1staron.kz/radianz/tech-support/ukhod - установить ссылки на скачивание по уходу и эксплуатации

6. http://1staron.kz/radianz/tech-support/sertifikatsiya - установить ссылки на скачивание

7. http://1staron.kz/radianz/tech-support/spetsifikatsiya - установить ссылки на скачивание

8. http://1staron.kz/radianz/medis/press-room - добавить что в оригинале.

9. В меню «Медиа» нужно добавить новости и события.

10. В последующем потребуется помощь в переносе сайта на другой домен.

Работа считается завершенной, после выполнения всех вышеперечисленных работ. Скорость очень важна! ;-)