Для специалиста этого направления. Тема - аренда строительной и дорожной техники :экскаватоы-погрузчики,дорожные работы, вывоз строительного мусора,снега и т.д. Клонируем http://spq-stroy.ru/services Делаем всё так же по компоновке и содержанию на любой CMS. Нужно внести коррективы по шрифту, ...
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Надо сделать доработки по сайту www.1staron.kz это точная копия сайта staron.com
Движок установили Joomla, доработок много, но мелкие, где-то ссылку поправить, где-то букву, ниже прилагаю список всех доработок. Кто разбирается в Joomla сделает за 2-3 часа. Срок 2 дня, до конца этой недели надо сдать сайт Заказчику.
1. Не переделали кнопки на странице, необходимо сделать в верхнем слайдере кнопки как в нижнем http://1staron.kz/staron.
2. В нижнем футере установить ссылку на FAQ, Электронный каталог, Новости, хотя рука появляется.
3. Установить ссылки в футере «Контакты» или «Карта сайта»
4. При нажатии на ссылку «[email protected]», поправить ссылку.
5. В Личном кабинете, исправить задвоенные кнопки, скриншот.
6. http://1staron.kz/staron/produkt/znakomtes-staron - картинки должны располагаться справа от текста, как в оригинале.
7. http://1staron.kz/staron/produkt/mojki-rakoviny - справа должны располагаться таблица из моек, а слева – детальный чертеж выбранной мойки.
8. Там же поправить ссылки на выгрузку чертежа мойки в CAD (есть на оригинальном сайте).
9. Убрать ссылку на редактирование.
10. В меню «Продукт» поставить местами страницы «Варианты Кромок» и «Пристеночный бортик».
11. http://1staron.kz/staron/colors#staron_color – на словах «2014 New Colours» убрать ссылку на ненужную страницу.
12. Меню для стран, с правой стороны установить как в оригинальном сайте. Европейский вариант.
13. В меню «цвета» нет текста, который сопровождает группы цветов.
14. В галерее когда проваливаешься в картинку, нет подписей картинок. И нет ссылок на каталог соответствующей группы.
15. http://1staron.kz/staron/gallery - поставить подписи под фото что бы соответствовало картинкам и на подписи под картинкой должны быть краткие описание как в оригинале.
16. http://1staron.kz/staron/tech-support/kharakteristiki - установить ссылку на скачивание.
17. http://1staron.kz/staron/tech-support/garantiya - установить ссылку на скачивание
18. http://1staron.kz/staron/tech-support/tekhnicheskij-byulleten - установить ссылки на скачивание в техническом бюллетене.
19. http://1staron.kz/staron/tech-support/video - видео файлы нужно разместить в строках, как в оригинале, а не в столбик. Слишком много места занимает.
20. Проигрывать сами видео файлы, сейчас не проигрываются.
21. http://staron.com/staron/eng/techsupport/leed.do - Нужно добавить страницу как в оригинале.
22. http://1staron.kz/staron/medis/novosti-i-sobytiya - нужно сделать как в оригинале, чтобы можно было «провалиться» в каждую новость.
Перевод есть, либо оставить на английском.
23. Разедел “Press room” – нужно добавить.
RADIANZ:
1. http://1staron.kz/radianz - надпись «рабочая область» наезжает на нижнюю строчку. Вернее, только слово «область» поправить.
2. http://1staron.kz/radianz/colors#rad_color – Левостороннее меню съехало в самый низ надо поправить.
3. По галерее те же комментарии, что и в Староне.
4. http://1staron.kz/radianz/tech-support - установить ссылки на скачивание
5. http://1staron.kz/radianz/tech-support/ukhod - установить ссылки на скачивание по уходу и эксплуатации
6. http://1staron.kz/radianz/tech-support/sertifikatsiya - установить ссылки на скачивание
7. http://1staron.kz/radianz/tech-support/spetsifikatsiya - установить ссылки на скачивание
8. http://1staron.kz/radianz/medis/press-room - добавить что в оригинале.
9. В меню «Медиа» нужно добавить новости и события.
10. В последующем потребуется помощь в переносе сайта на другой домен.
Работа считается завершенной, после выполнения всех вышеперечисленных работ. Скорость очень важна! ;-)
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