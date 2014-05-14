Wordpress Sustaf.ru правки

Добрый день!

Есть сайт небольшой. Sustaf.ru

На нем нужно сделать несколько правок.

Полное ТЗ с иллюстрациями во вложении.

!ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ И ЦЕНУ!

1. сделать главную страницу, а не периодику (главная страница неизменная на которой ссылки на остальные страницы сайта, сейчас сайт выглядит как блог)

Вот пример ГЛАВНЫХ СТРАНИЦ как хотелось бы видеть результат

http://pozvonochnik-cheloveka.ru

http://www.freemove.ru

2. Уникальный логотип (во вложении)

3. Шапку сделать не более 60пх по высоте

Добавить в шапку адрес сайта «SUSTAF.RU – ВСЕ О СУСТАВАХ»

Вот пример шапки:

4. добавить пагинацию на страницы

5 Сделать возможность добавлять цитаты в статьях

тоесть CSS в движке сделать как на http://pozvonochnik-cheloveka.ru красиво, и контентчик будет просто использовать готовые стили из wordpress

6 Пример Цитаты как хотелось бы видеть

7 Перенести все скрипты в низ страницы

Вот описание как это сделать http://web-koshka.ru/wordpress/vnutrennyaya-optimizatsiya/perenesti-scripty.html

8 Доработка Меню сайта

переместить его в левую колонку и сделать выпадающим как на http://www.mvideo.ru/

Вот структура для меню сайта http://sustaf.ru/oglavlenie-stranic