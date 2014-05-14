Wordpress Sustaf.ru правки

Для специалиста этого направления. Тема - аренда строительной и дорожной техники :экскаватоы-погрузчики,дорожные работы, вывоз строительного мусора,снега и т.д. Клонируем http://spq-stroy.ru/services Делаем всё так же по компоновке и содержанию на любой CMS. Нужно внести коррективы по шрифту, ...
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Добрый день!
Есть сайт небольшой. Sustaf.ru
На нем нужно сделать несколько правок.
Полное ТЗ с иллюстрациями во вложении.
!ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ И ЦЕНУ!
1. сделать главную страницу, а не периодику (главная страница неизменная на которой ссылки на остальные страницы сайта, сейчас сайт выглядит как блог)
Вот пример ГЛАВНЫХ СТРАНИЦ как хотелось бы видеть результат
http://pozvonochnik-cheloveka.ru
2. Уникальный логотип (во вложении)
3. Шапку сделать не более 60пх по высоте
Добавить в шапку адрес сайта «SUSTAF.RU – ВСЕ О СУСТАВАХ»
Вот пример шапки:
4. добавить пагинацию на страницы
5 Сделать возможность добавлять цитаты в статьях
тоесть CSS в движке сделать как на http://pozvonochnik-cheloveka.ru красиво, и контентчик будет просто использовать готовые стили из wordpress
6 Пример Цитаты как хотелось бы видеть
7 Перенести все скрипты в низ страницы
Вот описание как это сделать http://web-koshka.ru/wordpress/vnutrennyaya-optimizatsiya/perenesti-scripty.html
8 Доработка Меню сайта
переместить его в левую колонку и сделать выпадающим как на http://www.mvideo.ru/
Вот структура для меню сайта http://sustaf.ru/oglavlenie-stranic
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