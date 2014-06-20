Парсеры контента

http://xn--7-ttbllff.xn--p1ai/articles.php (это ссылка на нашу парковку, на ней на каждый домен в раздел статьи вешаются статьи с википедии по этому слову (и однокоренным), грабилка есть.... но при размещении вешается внутренний код википедии.... надо сделать обработчик, который ...