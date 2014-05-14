Отображение изображений-сайт на webasyst

Добрый день! Есть сайт небольшой. Sustaf.ru На нем нужно сделать несколько правок. Полное ТЗ с иллюстрациями во вложении. !ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ И ЦЕНУ! 1. сделать главную страницу, а не периодику (главная страница неизменная на которой ссылки на остальные ...