Доработки по сайту битрикс

Нужен толковый программист для доработок и администрирования сайта на Битрикс

Сейчас стоят такие задачи

1. Поменять водяной знак (надо несколько по диагонали)

2. В карточку добавить всплывающее окно про доставку в регионы и по Москве (marketplace)

3. Поправить косяк поиска (до 3 букв ищет потом перестает)

4. Косяк поиска и верхнего меню(верхнее меню часто начинает просвечиваться когда открыт поиск)

5. На разрешать загружать картинку больше 500 Мб

6. Изменить логику формирования ALT( всех картинок и карусели карточки) имя картинки мы присваиваем сами

7. Добавить ALT для картинок на главной странице

8. Количество предметов выводимых на страницу в результатах поиска max50, исправить (показывать по 60 с пагинатором)

9. Выводить url страницы, с которой отправлено сообщение для формы обратной связи

10. Настроить конвертацию цены в базовую валюту. В каталоге и таблицах все цены должны отображаться в рублях

11. Спецпредложения на главной поправить логику картинок

12. Убрать «срок поставки» на главной, спецпредложения и поиске