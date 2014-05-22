Доработки по сайту битрикс

Нужно подправить ошибки в постинге на двух лендингах. Плюс добавить алерт-сообщение после подписки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен толковый программист для доработок и администрирования сайта на Битрикс
Сейчас стоят такие задачи
1. Поменять водяной знак (надо несколько по диагонали)
2. В карточку добавить всплывающее окно про доставку в регионы и по Москве (marketplace)
3. Поправить косяк поиска (до 3 букв ищет потом перестает)
4. Косяк поиска и верхнего меню(верхнее меню часто начинает просвечиваться когда открыт поиск)
5. На разрешать загружать картинку больше 500 Мб
6. Изменить логику формирования ALT( всех картинок и карусели карточки) имя картинки мы присваиваем сами
7. Добавить ALT для картинок на главной странице
8. Количество предметов выводимых на страницу в результатах поиска max50, исправить (показывать по 60 с пагинатором)
9. Выводить url страницы, с которой отправлено сообщение для формы обратной связи
10. Настроить конвертацию цены в базовую валюту. В каталоге и таблицах все цены должны отображаться в рублях
11. Спецпредложения на главной поправить логику картинок
12. Убрать «срок поставки» на главной, спецпредложения и поиске
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