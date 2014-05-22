Доработки по сайту битрикс

Веб-программированиеЗавершен5 заявок121 просмотр
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Нужен толковый программист для доработок и администрирования сайта на Битрикс

Сейчас стоят такие задачи

1. Поменять водяной знак (надо несколько по диагонали)

2. В карточку добавить всплывающее окно про доставку в регионы и по Москве (marketplace)

3. Поправить косяк поиска (до 3 букв ищет потом перестает)

4. Косяк поиска и верхнего меню(верхнее меню часто начинает просвечиваться когда открыт поиск)

5. На разрешать загружать картинку больше 500 Мб

6. Изменить логику формирования ALT( всех картинок и карусели карточки) имя картинки мы присваиваем сами

7. Добавить ALT для картинок на главной странице

8. Количество предметов выводимых на страницу в результатах поиска max50, исправить (показывать по 60 с пагинатором)

9. Выводить url страницы, с которой отправлено сообщение для формы обратной связи

10. Настроить конвертацию цены в базовую валюту. В каталоге и таблицах все цены должны отображаться в рублях

11. Спецпредложения на главной поправить логику картинок

12. Убрать «срок поставки» на главной, спецпредложения и поиске

10 лет назад
birt
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
SOFT-ua
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$260
4 дня
Толковые ребята, сделали все качественно и с соблюдением сроков. Очень довольна. Рекомендую как исполнителей!
Очень довольны сотрудничеством! Елена составила грамотное ТЗ, была постоянно на связи, оплатила работу оперативно. Будем рады работать с Вами и дальше! Рекомендуем.
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