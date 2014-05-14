Исправить ошибки в постинге

$13
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно подправить ошибки в постинге на двух лендингах. Плюс добавить алерт-сообщение после подписки

10 лет назад
VladimirIlyin
Владимир 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Изменение функционала в скрипта (php+mysql)

    Существует работающий код php, смысл по большому счета работа которого сводится к просмотру данных из mysql и добавлению/редактированию. Система предназначена для хранения и обработки заказов клиентов. Задача скопировать этот код, и на его основе, изменив ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Универсальный фильтр для постов Wordpress

    Необходимо создать универсальный фильтр для постов ( а так же страниц, custom post types, и т.д.) основываясь на любом наборе атрибутов и свойств. Вот тут более подробно и с картинками: http://gd.is/wp/universal-filter-tz.html Нужно сделать плагин ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется скрипт для сайта для расчёта стоимости

    Требуется создать калькулятор для встраивания на сайт urta.biz, для расчёта стоимости заказа. Калькулятор будет расположен на отдельной странице сайта. Калькулятор уже создан в Excell(в приложении) теперь его нужно сделать на js(возможны другие предложенные вами ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсеры контента

    $150

    Мне нужны парсеры приведенные ниже. За каждый пункт плачу 1000 руб. 1. job-mo.ru (резюме и вакансии), rabota.ru (вакансии), job.ru (вакансии), (бот с исходным кодом, должен грабить все с контактами) 2. zaycev.net (или любой другой на сайте должно быть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка лендинга на модх

    $40

    1. Нужно на главной вместо фото основного сделать сменный слайдер, без каких либо эффектов, просто плавная смена + чтобы эти баннеры было легко менять. 2. добавить на страницу виджет вк, такого типа http://prntscr.com/3iimkk, расположить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Wordpress Sustaf.ru правки

    Добрый день! Есть сайт небольшой. Sustaf.ru На нем нужно сделать несколько правок. Полное ТЗ с иллюстрациями во вложении. !ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ И ЦЕНУ! 1. сделать главную страницу, а не периодику (главная страница неизменная на которой ссылки на остальные ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен уникальный модуль

    Приветствуем Вас, помогите сделать уникальный модуль для сайта http://www.prokat54.ru/ Нужен гибрид формы отправки данных, калькулятора, и все подробности в тз http://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-2bd48018ac854484a4ee29ebe9bb5673 Заранее спасибо, за предложения цен и сроков, и уточняющие вопросы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад