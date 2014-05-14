Здравствуйте, Нужно исправить ошибки сайта(пункты ТЗ 1-10) + реализовать новый функционал(пункт ТЗ 11) Интересует человек с которым можно будет работать в долгосрочной перспективе, т.к. со временем появится много доработок. Пункт ТЗ 11) сделать систему отзывов с оценками как тут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный верстальщик для доработки нового сайта, сделанного на cms prestashop. Текущий дизайн сайта http://joxi.ru/nA5yU_3JTJAkUzRmZ0w
1. Нужно сделать увеличение изображений продуктов по наведению курсора в 2 раза. По клику на него – открытие в окне в полном размере.
2. Увеличение текущих фото таким образом, чтобы их было по 3 в одном ряду.
3. Возможны мелкие правки в дизайне и расположении продуктов.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: сайт на prestashop+smarty. Задача не просто сделать верстку но и внедрить в текущий шаблон сайта.
Бюджет предлагайте
Оплата QIWI
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