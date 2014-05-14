Требуется опытный верстальщик для доработки нового сайта, сделанного на cms prestashop. Текущий дизайн сайта http://joxi.ru/nA5yU_3JTJAkUzRmZ0w

1. Нужно сделать увеличение изображений продуктов по наведению курсора в 2 раза. По клику на него – открытие в окне в полном размере.

2. Увеличение текущих фото таким образом, чтобы их было по 3 в одном ряду.

3. Возможны мелкие правки в дизайне и расположении продуктов.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: сайт на prestashop+smarty. Задача не просто сделать верстку но и внедрить в текущий шаблон сайта.

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