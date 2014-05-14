Доработка корзины - bitriks

Необходимо доработать корзину для сайта http://tactics-shop.ru/ . Задача следующая, сделать корзину, формы оплаты, и выбор способов доставки на одной странице. Сейчас у нас устроено следующим образом, товар добавляем в корзину, зашли в корзину, нажали на кнопку "оформить заказ", попадаем на следующую страницу. Нам необходимо, чтобы при при переходе в корзину, там был сам товар, который можно отредактировать, т.е. убрать количество, удалить + была оплата, доставка и регистрационная карточка клиента.

Ваши строки и стоимость?