Доделать сайт

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок301 просмотр
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Здравствуйте,

Нужно исправить ошибки сайта(пункты ТЗ 1-10) + реализовать новый функционал(пункт ТЗ 11)

Интересует человек с которым можно будет работать в долгосрочной перспективе, т.к. со временем появится много доработок.

Пункт ТЗ 11) сделать систему отзывов с оценками как тут – affpaying.com

Прошу обратить внимание, что этот пункт не самый простой. 2 программиста не смогли его реализовать.

Спасибо,

Жду ваши предложения.

Вячеслав

10 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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