Доделать сайт

Здравствуйте,

Нужно исправить ошибки сайта(пункты ТЗ 1-10) + реализовать новый функционал(пункт ТЗ 11)

Интересует человек с которым можно будет работать в долгосрочной перспективе, т.к. со временем появится много доработок.

Пункт ТЗ 11) сделать систему отзывов с оценками как тут – affpaying.com

Прошу обратить внимание, что этот пункт не самый простой. 2 программиста не смогли его реализовать.

Спасибо,

Жду ваши предложения.

Вячеслав