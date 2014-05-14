Требуется программист

необходимые компоненты:

- биллинг пользователей

- InstantShop

- мультишоп (возможность пользователями платно выкладывать свой товар)

- платное добавление информации о себе

- каталог предприятий

-личный кабинет покупателя

-личный кабинет продавца

-функции интернет магазина

- экспорт/импорт товаров CSV

-импорт товаров в яндекс маркет

-работа с заказами: редактирование заказа, редактирование формы оплаты, доставки, скидки, заказов по артикулу, карты доставки, статуса проверки посылки через почту россии

- изменение цен в списке, чтобы товар прикреплялся к разным категориям

- возможность вывода рекомендуемого товара.

Пользователи: реклмодатели-могли платно размещать информацию о себе, платное размещение товара, платное поднятие рейтинга, рекламные банеры на сайте, платное размещение на внутренних страницах и картах.

В личном кабинете покупателя и рекламодателя должен быть счет, который он может пополнить через онлайн платеж системы. Для рекламодателей-оплата рекламы.

-Формирование прайс-листа для каждого рекламодателя.

Вид Главной сайта: (иконки категорий подкорректировать)

фон - небо с золотом в подвале, справа - флешка джинки

На главной:

- выбор города

- вызвать джинку

- подарочные сертификаты

- категории (на картинке)

На внутренних страницах остается шапка от главной странички, слева должны быть категории организаций, в центре - информация.

Работа сайта:

нажимаем на выбор города, переходим на интерактивную карту города (пока Москва) (планируются: Москва, Сергиев Посад, Зеленоград, Дмитров, Красногорск, Митино)

слева появляется меню категорий

нажав на округ, попадаем на карту округа (с гербом)

нажимаем на категорию - открывается карта москвы, вокруг Москвы расположены иконки партнеров

когда нажимаем на район, переходим на страничку с картой района (отсвечивается герб округа или района), вокруг карты разбросаны иконки предприятий

те предприятия, которые работают 24 часа должны иметь маркер "24" в правом верхнем углу.

Как должна выглядеть карта: http://moskva.bz/raion.html

сама флешка: http://moskva.bz/fotografii/raion.swf

Желательно сделать с помощью Java для оперативной смены информации.

несколько тарифов на размещение

скидки в зависимости от периода оплаты

личные кабинеты партнеров с возможностью пополнения личного счета (для оплаты тарифных планов)

личные кабинеты покупателей с возможностью пополнения личного счета (для оплаты услуг)

карточки предприятий показываются без телефонов

привязка предприятий к карте Яндекс или Гугл

предусмотреть рекламные блоки

платное размещение вакансий для предприятий

платное размещение единицы товара в магазине