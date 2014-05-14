Требуется программист

Здравствуйте, Нужно исправить ошибки сайта(пункты ТЗ 1-10) + реализовать новый функционал(пункт ТЗ 11) Интересует человек с которым можно будет работать в долгосрочной перспективе, т.к. со временем появится много доработок. Пункт ТЗ 11) сделать систему отзывов с оценками как тут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимые компоненты:
- биллинг пользователей
- InstantShop
- мультишоп (возможность пользователями платно выкладывать свой товар)
- платное добавление информации о себе
- каталог предприятий
-личный кабинет покупателя
-личный кабинет продавца
-функции интернет магазина
- экспорт/импорт товаров CSV
-импорт товаров в яндекс маркет
-работа с заказами: редактирование заказа, редактирование формы оплаты, доставки, скидки, заказов по артикулу, карты доставки, статуса проверки посылки через почту россии
- изменение цен в списке, чтобы товар прикреплялся к разным категориям
- возможность вывода рекомендуемого товара.
Пользователи: реклмодатели-могли платно размещать информацию о себе, платное размещение товара, платное поднятие рейтинга, рекламные банеры на сайте, платное размещение на внутренних страницах и картах.
В личном кабинете покупателя и рекламодателя должен быть счет, который он может пополнить через онлайн платеж системы. Для рекламодателей-оплата рекламы.
-Формирование прайс-листа для каждого рекламодателя.
Вид Главной сайта: (иконки категорий подкорректировать)
фон - небо с золотом в подвале, справа - флешка джинки
На главной:
- выбор города
- вызвать джинку
- подарочные сертификаты
- категории (на картинке)
На внутренних страницах остается шапка от главной странички, слева должны быть категории организаций, в центре - информация.
Работа сайта:
нажимаем на выбор города, переходим на интерактивную карту города (пока Москва) (планируются: Москва, Сергиев Посад, Зеленоград, Дмитров, Красногорск, Митино)
слева появляется меню категорий
нажав на округ, попадаем на карту округа (с гербом)
нажимаем на категорию - открывается карта москвы, вокруг Москвы расположены иконки партнеров
когда нажимаем на район, переходим на страничку с картой района (отсвечивается герб округа или района), вокруг карты разбросаны иконки предприятий
те предприятия, которые работают 24 часа должны иметь маркер "24" в правом верхнем углу.
Как должна выглядеть карта: http://moskva.bz/raion.html
сама флешка: http://moskva.bz/fotografii/raion.swf
Желательно сделать с помощью Java для оперативной смены информации.
несколько тарифов на размещение
скидки в зависимости от периода оплаты
личные кабинеты партнеров с возможностью пополнения личного счета (для оплаты тарифных планов)
личные кабинеты покупателей с возможностью пополнения личного счета (для оплаты услуг)
карточки предприятий показываются без телефонов
привязка предприятий к карте Яндекс или Гугл
предусмотреть рекламные блоки
платное размещение вакансий для предприятий
платное размещение единицы товара в магазине
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