Образование: высшее
Период обучения: 2004 – 2009
Вуз: Приазовский Государственный Технический Университет
Специальность: Программист
Город: Мариуполь
Достижения: был награжден президентской стипендией за успехи в учёбе
Опыт работы:
Период работы: сентябрь 2007 – май 2010
Компания: Искра
Город: Мариуполь
Должность: программист-аналитик
Обязанности:
- Технический анализ валютных рынков.
- Разработка и тестирование торговых стратегий.
- Разработка,отладка и сопровождение программного кода экспертов/индикаторов, реализующих
торговые стратегии.
- Организация взаимодействия между различными торговыми платформами, и экспорта данных
(MetaTrader, SaxoTrader, Thinkorswim)
- Разработка системы тестирования торговых стратегий (экспертов). В системе используются
ускоренные методы поиска решений (разработал собственную модель генетического
алгоритма). Так же разработал в системе ряд инструментов для проверки и анализа
найденных решений.
- Организация хранения данных по найденным решениям и результатам торгов, работа с базами
данных
- Оптимизация кода, для максимального ускорения работы программ (работа с профилировщиками
Profiler, VTune)
Период работы: c 2010 года
Фриланс
Город: Мариуполь
Должность: WEB-программист
***Навыки:
Программирование: PHP - ООП, ORM, работа с различными api социальных сетей, oauth,
платежных систем, перевода текста и т.п., шифрование, парсинг,
Фреймворки: Yii, Zend, Symfony, Laravel, Kohana, CodeIgniter
JavaScript (jQuery, Angular, NodeJS), C++,
CMS: joomla,wordpress, drupal, bitrix, opencart, modx, shop-script, zen-cart
С 2017 года –Solidity – написание смарт контрактов для сети Ethereum.
Управление базами данных: MySQL, oracle, mongodb
Верстка: HTML5, CSS3, Photoshop, CorelDraw
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