Образование: высшее

Период обучения: 2004 – 2009

Вуз: Приазовский Государственный Технический Университет

Специальность: Программист

Город: Мариуполь

Достижения: был награжден президентской стипендией за успехи в учёбе

Опыт работы:

Период работы: сентябрь 2007 – май 2010

Компания: Искра

Город: Мариуполь

Должность: программист-аналитик

Обязанности:

- Технический анализ валютных рынков.

- Разработка и тестирование торговых стратегий.

- Разработка,отладка и сопровождение программного кода экспертов/индикаторов, реализующих

торговые стратегии.

- Организация взаимодействия между различными торговыми платформами, и экспорта данных

(MetaTrader, SaxoTrader, Thinkorswim)

- Разработка системы тестирования торговых стратегий (экспертов). В системе используются

ускоренные методы поиска решений (разработал собственную модель генетического

алгоритма). Так же разработал в системе ряд инструментов для проверки и анализа

найденных решений.

- Организация хранения данных по найденным решениям и результатам торгов, работа с базами

данных

- Оптимизация кода, для максимального ускорения работы программ (работа с профилировщиками

Profiler, VTune)

Период работы: c 2010 года

Фриланс

Город: Мариуполь

Должность: WEB-программист

***Навыки:

Программирование: PHP - ООП, ORM, работа с различными api социальных сетей, oauth,

платежных систем, перевода текста и т.п., шифрование, парсинг,

Фреймворки: Yii, Zend, Symfony, Laravel, Kohana, CodeIgniter

JavaScript (jQuery, Angular, NodeJS), C++,

CMS: joomla,wordpress, drupal, bitrix, opencart, modx, shop-script, zen-cart

С 2017 года –Solidity – написание смарт контрактов для сети Ethereum.

Управление базами данных: MySQL, oracle, mongodb

Верстка: HTML5, CSS3, Photoshop, CorelDraw