expkod

Сергей Кон expkod

 
36 летУкраина/Мариуполь
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Образование:  высшее

Период обучения: 2004 – 2009

Вуз:        Приазовский Государственный Технический Университет

Специальность:   Программист

Город:            Мариуполь

Достижения: был награжден президентской стипендией за успехи в учёбе

       

 

Опыт работы:

 

Период работы:   сентябрь 2007 – май 2010

Компания:  Искра

Город:            Мариуполь

Должность: программист-аналитик

Обязанности:    

 

- Технический анализ валютных рынков.

 

- Разработка и тестирование торговых стратегий.

 

- Разработка,отладка и сопровождение программного кода экспертов/индикаторов, реализующих

торговые стратегии.

 

- Организация взаимодействия между различными торговыми платформами, и экспорта данных

(MetaTrader, SaxoTrader, Thinkorswim)

 

- Разработка системы тестирования торговых стратегий (экспертов). В системе используются

ускоренные методы поиска решений (разработал собственную модель генетического

алгоритма). Так же разработал в системе ряд инструментов для проверки и анализа

найденных решений.

 

- Организация хранения данных по найденным решениям и результатам торгов, работа с базами

данных

 

- Оптимизация кода, для максимального ускорения работы программ (работа с профилировщиками

Profiler, VTune)

 

 

Период работы: c 2010 года

Фриланс

Город:            Мариуполь

Должность: WEB-программист

 

***Навыки:

 

Программирование: PHP - ООП, ORM, работа с различными api социальных сетей, oauth,

платежных систем, перевода текста и т.п., шифрование, парсинг,

Фреймворки: Yii, Zend, Symfony, Laravel, Kohana, CodeIgniter

JavaScript (jQuery, Angular, NodeJS), C++,

 

CMS:  joomla,wordpress, drupal, bitrix, opencart, modx, shop-script, zen-cart

 

С 2017 года –Solidity – написание смарт контрактов для сети Ethereum.

Управление базами данных:  MySQL, oracle, mongodb 

Верстка: HTML5, CSS3, Photoshop, CorelDraw

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLOracleMongoDBHTMLJoomlaMODXDrupaljQueryAngularБитриксCorelDRAWYiiSymfonyPhotoshopNode.jsSolidityСмарт-контрактCodeIgniter
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Веб-программирование
3 отзыва
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от 1 дня
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