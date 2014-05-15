Opencart установка в подпапку

Веб-программированиеЗавершен6 заявок183 просмотра
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При установке Opencart в подпапку проблема с плагином Blog "Обнаружена цикличная переадресация" (http://dess86.tmweb.ru/rus/documentation). Помочь решить эту проблему

OpenCart
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$25
1 день
Просто великолепный специалист. Перед ним я и еще 2 веб-лансера пытались решить проблему при установке Опенкарт в подпапку, потратили больше, чем полсуток, меня отвлекали, а Сергей сделал все за 2 часа, меня ни разу не потревожил. Я вообще уже отчаялся решить эту задачу и искал "левые" обходные пути. Буду обращаться еще. Очень благодарен за работу!
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