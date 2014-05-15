Opencart установка в подпапку

Просто великолепный специалист. Перед ним я и еще 2 веб-лансера пытались решить проблему при установке Опенкарт в подпапку, потратили больше, чем полсуток, меня отвлекали, а Сергей сделал все за 2 часа, меня ни разу не потревожил. Я вообще уже отчаялся решить эту задачу и искал "левые" обходные пути. Буду обращаться еще. Очень благодарен за работу!