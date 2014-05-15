Обновление CMS через github

Веб-программированиеЗакрытнет заявок114 просмотров
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Добрый день, имеется система управления ver#1

В данную систему вносились изменения в код.

Вышла новая версия CMS ver#2

Необходима платная консультация по работе с git и соответственно обновлению CMS на новую версию с максимальных сохранение доработок.

В данному случае идет речь о SimplaCMS

10 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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