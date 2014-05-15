Обновление CMS через github

Здравствуйте, Нужно исправить ошибки сайта(пункты ТЗ 1-10) + реализовать новый функционал(пункт ТЗ 11) Интересует человек с которым можно будет работать в долгосрочной перспективе, т.к. со временем появится много доработок. Пункт ТЗ 11) сделать систему отзывов с оценками как тут ...