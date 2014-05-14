Переделать форму обратной связи /сайт на joomla/

Месяц назад я заказывала верстку сайта gingerfitness.by

Для формы обратной связи (на главной внизу справа – Пробное занятие в тренажерный зал, на других страницах «Записаться», раздел «контакт») разработчик поставил модуль SP Quick Contact, который обрабатывается javascript и непонятно каким образом отправляет данные. За текущий месяц я уже второй раз получаю жалобы о том, что сообщения не доходят. Поэтому текущая форма меня не устраивает.

Необходимо сделать такую форму, которая помимо отправки сообщений будет хранить их на сервере, чтобы в любой момент их все можно было просмотреть. Также желательно, чтобы была предусмотрена капча.