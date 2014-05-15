ПО Периодический опрос удаленных модемов

Нужно web решение для контроля удаленных модемов. Суть в том что есть 20 модемов и с помощью ПО все эти модемы опрашиваются на доступность (есть интернет или нет). IP адреса динамические.

Примерно надо сделать ПО в которое вбиваешь MAC адрес модема (или какие то другие данные dyndns например) и после этого к нему идет постоянный пинг. Если нет пинга то приходит уведомление на мыло что такой то модем не доступен.

Может есть у кого готовое решение?