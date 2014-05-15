CMS Prestashop. Админки товара и апгрейт комментов

Работа для спациалиста PHP/MySql со знанием Prestashop. Или для тех кто очень хочет знать Prestashop при хороших знаниях PHP/MySQL.

Называйте свою стоимость и сроки.

Задача - Есть услуга ремонт. Каждая неисправность техники аполняется как отдельный товар.

1) Нужно сделать чтоб подробных описаний в карточке товара добавлять столько сколько нужно. Обычно методов ремонта несколько. поэтому нужно каждый метод заполнять в отдельное окно с последующим отдельным отображением. См. дизайн.

2) Апгрейт модуля комментариев. Базовый модуль создает ленту комментов к конкретному товару. Нам нужны комменты на каждый метод ремонта (на каждое заполненное окно)