Нужно доработать скрипт или переделать

Есть скрипт сжатия картинок в zip на лету и отдача их пользователю.

Вот пример http://emanga.ru/Soul+Cartel/ нажимаем скачать и файл сразу скачивается...

Нужно что бы скрипт на новой страницы показывал таймер на 15 или 30 секунд, после чего начиналось скачивание файла... если в данный момент идет скачка с этого ип то говорил бы об этом и не давал скачать два файла одновременно.

И есть подозрение что скрип каждый раз запаковывает файлы, нужно сделать проверку существует ли архив.