Настройка скрипта на php работающего с базой Mysql

Всем привет!

Нужно настроить работу между сайтом efind.ru и нашей базой данных!

В кратце о работе скрипта...

Есть сервис efind.ru на нем тусуются заводы и ищут нужные компоненты для своего производства. На этом сервисе разные компании, в том числе и наша! Завод делает в поиске запрос компонента. Сервис обращается к нашей базе данных при помощи скрипта и в ответ должен получать информацию о компоненте, если он конечно есть в наличии. Сейчас ответ ошибочный. Собственно нужно настроить работу этого скрипта, желательно срочно!

Также интересует ускорение поиска по нашей базе данных!