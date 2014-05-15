Настройка скрипта на php работающего с базой Mysql

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок167 просмотров
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Всем привет!

Нужно настроить работу между сайтом efind.ru и нашей базой данных!

В кратце о работе скрипта...

Есть сервис efind.ru на нем тусуются заводы и ищут нужные компоненты для своего производства. На этом сервисе разные компании, в том числе и наша! Завод делает в поиске запрос компонента. Сервис обращается к нашей базе данных при помощи скрипта и в ответ должен получать информацию о компоненте, если он конечно есть в наличии. Сейчас ответ ошибочный. Собственно нужно настроить работу этого скрипта, желательно срочно!

Также интересует ускорение поиска по нашей базе данных!

PHPMySQL
10 лет назад
ruchip
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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