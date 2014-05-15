Система учета автомобилей на Yii или другом fw

Здравствуйте. Нужно написать сервис по проверке уникальности текстов. Написать надо на php Что то вроде миратулз. Может быть у кого то уже есть подобные наработки. Сервис должен работать с системой антигейт или через прокси. Интересуют люди, кто реально ...