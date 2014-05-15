Система учета автомобилей на Yii или другом fw

В админке самописного движка сделать функцию добавления фото к объектам с Google Images. При нажатии на кнопку добавить фото - выводятся n фотографий с Google Images по запросу названия объекта и предлагает прикрепить эти фото ...
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Система учета автомобилей. ТЗ в приложении
с описанием ролей и требуемых функций
обязателен опыт работы с фреймворками
дизайна системе не требуется, но кое-какая разметка приветствуется
Выполнение работы будет поэтапным с оплатой за каждый этап после его выполнения.
Бюджет и сроки предлагайте
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