Доработать скрипт , сделать форму обратной связи

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

CMS Drupal доработать скрипт , сделать форму обратной связи

10 лет назад
jorgiyng
Игорь 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$15
1 день
Все как всегда быстро и по заданию!
Очередное положительное сотрудничество, продолжаем работать!
  • Похожие заказы

  • Добавление фото с Google Images

    В админке самописного движка сделать функцию добавления фото к объектам с Google Images. При нажатии на кнопку добавить фото - выводятся n фотографий с Google Images по запросу названия объекта и предлагает прикрепить эти фото ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Система учета автомобилей на Yii или другом fw

    Система учета автомобилей. ТЗ в приложении с описанием ролей и требуемых функций обязателен опыт работы с фреймворками дизайна системе не требуется, но кое-какая разметка приветствуется Выполнение работы будет поэтапным с оплатой за каждый этап после его выполнения. Бюджет и сроки ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт создания XML для отправки через letsads

    $50

    Необходимо реализовать скрипт массовой рассылки смс. Перед рассылкой скрипт формирует XML на основании БД, более подробное Тз тут: https://docs.google.com/document/d/1WHXJlvLIVNnWOkxT6-5xqEdc98NmmnWbpvp-xeIckz0/edit?usp=sharing если не открывается ссылка, замете тире на дефис (веблансер автоматом подставляет тире, зачем-то) T6-5xq

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Порезать и натянуть дизайн на сайт

    Есть дизайн сайта. Сейчас это обычный сайт. Планируется интернет-магазин. Интересует, сколько будет стоить порезка и натяжка дизайна на сайт и интернет магазин. Сейчас магазин не нужен. Нужна только фотогалерея.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется создание плагина

    $100

    Требуется создание плагина к любой CMS Суть работы плагина. Нужно сделать такой плагин , который обеспечивает скачивание контента с определенной папки на сервере, при этом скачивание начинается тогда , когда биллинг дает добро, при этом ссылка на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка скрипта на php работающего с базой Mysql

    Всем привет! Нужно настроить работу между сайтом efind.ru и нашей базой данных! В кратце о работе скрипта... Есть сервис efind.ru на нем тусуются заводы и ищут нужные компоненты для своего производства. На этом сервисе разные компании, в ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Конструктор

    Нужно сделать конструктор, как в макете. или подключить какой нить аналогичный плагин. в заявке жду цену и сроки.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать сервис по проверке уникальность текстов

    Здравствуйте. Нужно написать сервис по проверке уникальности текстов. Написать надо на php Что то вроде миратулз. Может быть у кого то уже есть подобные наработки. Сервис должен работать с системой антигейт или через прокси. Интересуют люди, кто реально ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ошибка в xml

    Наш движок (Мелбис) присваивает каждому товару две фотографии - одна маленькая, вторая большая. xml выводит именно маленькую (150 на 150 px), а нам нужно большую фотографию в xml. Сайт allegro.com.ua. Просьба указать стоимость и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить урлы после переезда

    Доброго! Есть сайт bailian.ru - после переезда на новый сайт урлы поменяли, старые вылетают с 404. Задача - поменять новые урлы на старые - через админку (cms joomla) - предпочтительно. На крайний случай настроить редирект ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад