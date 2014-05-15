Разобраться, как передаются сообщения на сайте

Есть сайт

kongregate.com/games/NewStage/werebox-2

Там встраивается флеш игра.

Когда во флешке происходит какое-то событие (например уровень завершен) сайт отображает это событие в правой колонке от игры (там увеличивается прогресс бар Achivments / Goal Checklist ).

Необходимо разобраться и обьяснить как это сообщение получает страница. Т.е. как общается сервер со страницей.

PS прямого доступа к js у флеш игры нет.

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