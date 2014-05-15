Разместить прайс на сайт

Нужно разместить на сайте страничку с прайсом, я так понимаю, что без программирования не обойтись. Все материалы прикрепил. Посмотрите шаблон, обьяснения ниже.

Кроссбраузерность обязательна.

Заголовок «Стоимость картриджей» должен быть по середине и размером вак и все заголовки на сайте в тэге H1. Шрифт Сегое Лайт

Поиск.

Кнопка работает по принципу как на странице Заправка картриджей, и цвет кнопок.

Поиск Должен работать по логике как на сайте zapravka.in Результат должен вылезать только после нажатия кнопки поиск, сохраняя синюю шапку (модель принтера, модель картриджа, цена, стоимость...) если есть совпадения в данной фирме производителя, если нет, то синяя шапка пропадает. Если совпадений нет, то должна появляться надпись «Совпадений нет, попробуйте снова»

Поиск должен искать только по колонкам принтеров и картриджей.

Быстрый переход. Это можно сделать якорями. При нажатии на фирму производителя, экран спускается ровно на это название.

Значек принтера.

При нажатии, печатается только та часть прайса с производителем, напротив которого значек стоит. При наведении Альт текст «Распечатать стоимость заправки картриджей HP» Производитель меняется в зависимости от того напротив какого названия он стоит (HP. Canon, Samsung.....)

Документы для этого значка должны сами генерироваться из таблицы на сайте.

Значек PDF.

При нажатии скачивается часть прайса в формате PDF т. е. той фирмы производителя, напротив которой он стоит.(HP Canon Samsung...) При наведении должен выскачить текст «Скачать прайс заправка картриджей HP» опять же фирма меняется в зависимости от того напротив какого названия он стоит (HP. Canon, Samsung.....)

Документы для этого значка должны сами генерироваться из таблицы на сайте.

Значек XLS

При нажатии скачивается часть прайса в формате XLS т. е. той фирмы производителя, напротив которой он стоит.(HP Canon Samsung...) При наведении должен выскачить текст «Скачать прайс заправка картриджей HP» опять же фирма меняется в зависимости от того напротив какого названия он стоит (HP. Canon, Samsung.....)

Документы для этого значка должны сами генерироваться из таблицы на сайте.

Редактирование

Нужна какая-то возможность легкой загрузки и изменения данных в прайс листе. Загрузка из XLS. Варианты осуществления.

Так же нужна возможность добавления новой фирмы производителя (HP, Canon, Samsung... )

Интерфейс нужен простой, чтоб смог пользоваться секретарь.

Рассцветка прайса

Оставить как есть в шаблоне.

Сам прайс.

Сам прайс прикреплен отдельно в формате эксель. Для вставки в таблицу использовать его.

Расположение колонок как в шаблоне *.psd

Генерированные прайсы должны содержать шапку как в эксельке (лого, контактную информацию)