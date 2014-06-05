Установить лендинг на Wordpress и ACF

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки147 просмотров
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Установить лендинг на Wordpress и ACF http://www.advancedcustomfields.com/

бюджет планируется в районе 50-70$

вёрстка уже готова, верстать ничего не нужно

WordPress
10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$85
3 дня
Постоянно работаем со Степаном по работе над Wordpress проектами. Очень нравится порядок работы, скорость, качество! Постоянно на связи!
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую!
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