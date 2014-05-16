Веб-программист

Добрый день! Я ищу человека, который сможет на себя взять доработку и поддержку проекта написанного на CodeIgniter.

Задачи ставятся через Jira, обсуждаем время, оплата проходи почасово, в зависимости от потраченного времени. Объема работы хватит на длительное время.

Желательно человек из Киева для удобства расчетов.

В предложении укажите желаемую стоимость часа работы.