Сделать кнопку для заказа нескольких товаров

Необходимо спарсить сайт из вебархива (web.archive.org), около 100стр. и поставить include сверху и снизу, например, чтобы поставить счетчик.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на yii framework.
Нужно сделать страницу с кнопкой "заказ нескольких товаров".
Все графические элементы и текст на странице есть.
Макет есть.
Очень подробное тз.
Аналогично работающие кнопки (товар в корзине без перезагрузки, правда только для единичных товаров) – есть.
Лучше всего сделать, чтобы можно было самостоятельно создавать такие страницы с кнопками через админку.
Пишите Вашу цену, здесь она ориентировочная.
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