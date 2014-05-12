Сделать кнопку для заказа нескольких товаров

Сайт на yii framework.

Нужно сделать страницу с кнопкой "заказ нескольких товаров".

Все графические элементы и текст на странице есть.

Макет есть.

Очень подробное тз.

Аналогично работающие кнопки (товар в корзине без перезагрузки, правда только для единичных товаров) – есть.

Лучше всего сделать, чтобы можно было самостоятельно создавать такие страницы с кнопками через админку.

Пишите Вашу цену, здесь она ориентировочная.