Поставить флэш картинку на сайт

Веб-программированиеЗавершен7 заявок154 просмотра
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Самопис движок,на сайте есть карусель флэш картинок, нужно дополнить ещё одной флэш картинкой.Доступы и ссылка в личке.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$10
1 день
Быстро,чётко,строго по тз
Вячеслав отличный заказчик! Приятное впечатление от сотрудничества. Оплата в полном объеме сразу после выполненной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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