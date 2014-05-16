1c-Btrix редактирование инфоблока сайта

Необходимо написать калькулятор для определения стоимости грузоперевозок. Стоимость зависит от расстояния между городами, массой и объемом груза. Города должны выбираться с автоподстановкой при вводе названия. Стоимость должна отображаться в том же блоке, без перевода на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.заменить колонки на гл.стр. новинки/скидки/хиты на резаки/горелки/редукторы (Вложение)
2. убрать производители и подписку на новости (Вложение)
3. вынести на гл.стр. кнопки Дока и Лига Сварки (представители) (логотипы представителей с возможностью перейти на сайт представителя) (Вложение)
4. Проконсультировать по Bitrix, 2-3 вопроса.
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