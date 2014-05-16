1c-Btrix редактирование инфоблока сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок139 просмотров
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http://норд-с.рф

1.заменить колонки на гл.стр. новинки/скидки/хиты на резаки/горелки/редукторы (Вложение)

2. убрать производители и подписку на новости (Вложение)

3. вынести на гл.стр. кнопки Дока и Лига Сварки (представители) (логотипы представителей с возможностью перейти на сайт представителя) (Вложение)

4. Проконсультировать по Bitrix, 2-3 вопроса.

10 лет назад
whoiam13
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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