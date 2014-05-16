Найти код злоумышленников и подсказать как удалить

$10
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок163 просмотра
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Здравствуйте!

Нужна помощь специалиста в области безопасности кода. Сайт проекта Стиратель Старт http://stistart.com/ стал странно работать.

При входе с компа все ок.

При входе со смартфонов идет переадресация.

Нужно найти код который это делает. (доступы не дадим, смотрите код как есть)

Пишите только в проект если можете помочь. Указывайте срок и цену.

10 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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