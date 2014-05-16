Нужно написать и внедрить программку на сайт. Задача с 2х-3х сайтов копировать объявления и размещать в автоматическом режиме. Сайт на друпал 7. Желательно при размещении проверять объявления чтобы они не повторялись в этот день (бывают ...
Требуется php-программист для постоянной удаленной
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В веб-студию требуется php-программист для постоянной удаленной работы.
Требования:
- наличие свободного времени (минимум 6 часов в день не включая попить чай пару часов)
- превосходное знание php, mysql, js, jq, ajax
- понимание MVC
- знание CodeIgniter, Kohana, популярные CMS (Joomla, WP, OpenCart)
- умение писать понятный и ровный код
- желание работать (самое важное)
З.п. сдельная, примерно рассчитывается 300 руб. в час
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
0. Организовать нормальную структуру меню по уровням и с нормальными хлебными крошкми!. Например у всех брендов (наши партнеры) нет хлебных крошек, хотя внутри сайта категории и подкатегории присвоены!) 1. Добавить карту сайта в html и ...Завершен10 лет назад
- $5
Запилить в угол интернет-магазина http://jqueryui.com/slider/#range Либо ковырнуть уже существующий фильтр ползунок таким образом, что бы передавал в форму данные.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать галерею на ModX Revo. Галерея нестандартная. Смотрите файл во вложении. Принцип следующий: Есть галерея фотографий. По клику на одну из фотографий, под ней появляются еще три дополнительных (уменьшеный вид, увеличеный и натуральный; фотография уменьшается/увеличивается ...Завершен10 лет назад
- $50
http://норд-с.рф 1.заменить колонки на гл.стр. новинки/скидки/хиты на резаки/горелки/редукторы (Вложение) 2. убрать производители и подписку на новости (Вложение) 3. вынести на гл.стр. кнопки Дока и Лига Сварки (представители) (логотипы представителей с возможностью перейти на сайт представителя) (Вложение) 4. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо написать калькулятор для определения стоимости грузоперевозок. Стоимость зависит от расстояния между городами, массой и объемом груза. Города должны выбираться с автоподстановкой при вводе названия. Стоимость должна отображаться в том же блоке, без перевода на ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Я ищу человека, который сможет на себя взять доработку и поддержку проекта написанного на CodeIgniter. Задачи ставятся через Jira, обсуждаем время, оплата проходи почасово, в зависимости от потраченного времени. Объема работы хватит на длительное ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Самопис движок,на сайте есть карусель флэш картинок, нужно дополнить ещё одной флэш картинкой.Доступы и ссылка в личке.Завершен10 лет назад
Требуется доработать сайт www.zamistom.in.ua - сайт посвящен базам отдыха. При написании сайта использовались PHP 5.4, MySQL, скрипты, некоторые библиотеки из Symphony2 Необходим программист который не боится работать с чужим кодом. Тонкости работы: А) выполнить работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть страница оформления заказа (скрин http://joxi.ru/f6l1UxjKTJCPRoFcYOs) Заказы отправляются нормально, но не фиксируется выбранный способ оплаты и доставки. И администратору и покупателю в письме приходит информация по умолчанию - самовывоз+оплата наличными. Необходимо поправить скрипт, чтобы выбранные варианты ...Завершен10 лет назад