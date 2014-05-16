Копирование объявлений с других сайтов

Нужно написать и внедрить программку на сайт. Задача с 2х-3х сайтов копировать объявления и размещать в автоматическом режиме. Сайт на друпал 7. Желательно при размещении проверять объявления чтобы они не повторялись в этот день (бывают постят несколько раз в день), чтобы не было мусорки.