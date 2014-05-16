Допилить jquery скрипт ресайз картинки

в http://casetamatic.ru/editor

После перемещания фотки на чехол пользователь может изменить размер фотки и сделать её больше размера ячейки, в которой она расположена.

Сейчас специально сделано так, что границы фотки не могут быть внутри ячейки (чтобы фотки расположенные друг над другом были выравнены по вертикали)

что нужно:

нужно разрешить пользователю размещать границы фотки внутри ячейки (уменьшая или двигая фотку), но при пересечении границы фотки и границы ячейки, нужно чтобы фотка "зацеплялась" за границу. А если продолжить тянуть или уменьшать фотку, то через 0,5 секунды фотка уменьшалась или перемещалась.

JS, который нужно допилить http://casetamatic.ru/sites/all/modules/custom/case_editor/include/js/app.js.php

Нагляднее - скринкаст к этой задаче http://www.youtube.com/watch?v=qi8Xb7yGpsA&feature=youtube_gdata_player

Если поняли задачу, пишите, пожалуйста, с со сроком и ценой вопроса. Если есть вопросы, задавайте.