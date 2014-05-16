Допилить jquery скрипт ресайз картинки

Нужно правильно настроить 2 файла, чтобы транслировались результаты. Оплата 10 $
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в http://casetamatic.ru/editor
После перемещания фотки на чехол пользователь может изменить размер фотки и сделать её больше размера ячейки, в которой она расположена.
Сейчас специально сделано так, что границы фотки не могут быть внутри ячейки (чтобы фотки расположенные друг над другом были выравнены по вертикали)
что нужно:
нужно разрешить пользователю размещать границы фотки внутри ячейки (уменьшая или двигая фотку), но при пересечении границы фотки и границы ячейки, нужно чтобы фотка "зацеплялась" за границу. А если продолжить тянуть или уменьшать фотку, то через 0,5 секунды фотка уменьшалась или перемещалась.
JS, который нужно допилить http://casetamatic.ru/sites/all/modules/custom/case_editor/include/js/app.js.php
Нагляднее - скринкаст к этой задаче http://www.youtube.com/watch?v=qi8Xb7yGpsA&feature=youtube_gdata_player
Если поняли задачу, пишите, пожалуйста, с со сроком и ценой вопроса. Если есть вопросы, задавайте.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать алгоритм позиционирования и масштабирования изображения относительно другого изображения в интернет-магазине. 1. Необходимо предусмотреть возможность пропорционального масштабирования принта относительно ширины (изменяя ширину принта, пропорционально изменяется высота принта без деформации его самого). 2. По ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день Есть ли знающие api facebook Необходимо подсчитать кол-во лайков и поделится на постах фан группы. Так же интересуют api других соц сетейВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать доработки на CMS WebAsyst Shop-Script 307 От вас примеры проектов на этой CMS. Задание для оценки напишу в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужна помощь специалиста в области безопасности кода. Сайт проекта Стиратель Старт http://stistart.com/ стал странно работать. При входе с компа все ок. При входе со смартфонов идет переадресация. Нужно найти код который это делает. (доступы не дадим, смотрите код ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Меня интересует разработка сайта.Во вложении вы найдете задание для просчета сайта компании, просчитать нужно только программирование самого сайта, так же написать комментарии и замечания, в чем могут возникнуть трудности, как их исправить, свои вопросы ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $8
В веб-студию требуется php-программист для постоянной удаленной работы. Требования: - наличие свободного времени (минимум 6 часов в день не включая попить чай пару часов) - превосходное знание php, mysql, js, jq, ajax - понимание MVC ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно написать и внедрить программку на сайт. Задача с 2х-3х сайтов копировать объявления и размещать в автоматическом режиме. Сайт на друпал 7. Желательно при размещении проверять объявления чтобы они не повторялись в этот день (бывают ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
0. Организовать нормальную структуру меню по уровням и с нормальными хлебными крошкми!. Например у всех брендов (наши партнеры) нет хлебных крошек, хотя внутри сайта категории и подкатегории присвоены!) 1. Добавить карту сайта в html и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад