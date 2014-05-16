Нужно настроить партнерский XML фид.

Необходимо написать алгоритм позиционирования и масштабирования изображения относительно другого изображения в интернет-магазине. 1. Необходимо предусмотреть возможность пропорционального масштабирования принта относительно ширины (изменяя ширину принта, пропорционально изменяется высота принта без деформации его самого). 2. По ...
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Нужно правильно настроить 2 файла, чтобы транслировались результаты. Оплата 10 $
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