Скрипт импорта и експорта данных через API

Идея:

Сделать скрипт который будет брать данные с сервисов Бегун/Яндекс директ посредством API и заносить их в сервис Гугл аналитикс в указанные Аккаунты

1. Данные которые нужно брать в с сервисов:

Кампания

Канал трафика

Источник трафика

Число кликов

Число показов

Стоимость расходованных средств

Если есть возможность получать другие данные и их можно импортнуть в аналитикс, то можем обсудить.

2. Скрипт должен брать данные за предыдущие сутки. Без вмешательства человека

Доп материалы:

Документация

Директ

http://api.yandex.ru/direct/doc/concepts/About.xml

Вот нашел в интернете 2 интересные статьи

http://www.e-nor.com/blog/web-analytics/upload-click-and-cost-data-to-google-analytics-using-excel-or-google-docs-files

https://developers.google.com/analytics/solutions/articles/cost-data-import?hl=ru