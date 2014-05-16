Скрипт импорта и експорта данных через API

Добрый день Есть ли знающие api facebook Необходимо подсчитать кол-во лайков и поделится на постах фан группы. Так же интересуют api других соц сетей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Идея:
Сделать скрипт который будет брать данные с сервисов Бегун/Яндекс директ посредством API и заносить их в сервис Гугл аналитикс в указанные Аккаунты
1. Данные которые нужно брать в с сервисов:
Кампания
Канал трафика
Источник трафика
Число кликов
Число показов
Стоимость расходованных средств
Если есть возможность получать другие данные и их можно импортнуть в аналитикс, то можем обсудить.
2. Скрипт должен брать данные за предыдущие сутки. Без вмешательства человека
Доп материалы:
Документация
Директ
http://api.yandex.ru/direct/doc/concepts/About.xml
Вот нашел в интернете 2 интересные статьи
http://www.e-nor.com/blog/web-analytics/upload-click-and-cost-data-to-google-analytics-using-excel-or-google-docs-files
https://developers.google.com/analytics/solutions/articles/cost-data-import?hl=ru
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