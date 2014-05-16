Нужен специалисты (не посредники) по Opencart

Необходимо вывести нужные поля (свойства и хар-ки) в шаблоне + фильтр выбора категорий. Нестандартная выгрузка. Битрикс.
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Доброго времени суток коллеги.
Ищу специалиста по OpenCart под различные задачи.
Приоритет: Ответственность, соблюдения назначенных сроков.
Оплата через Webmoney или Приват24
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