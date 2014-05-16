Нужен специалисты (не посредники) по Opencart

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок127 просмотров
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Доброго времени суток коллеги.

Ищу специалиста по OpenCart под различные задачи.

Приоритет: Ответственность, соблюдения назначенных сроков.

Оплата через Webmoney или Приват24

OpenCart
10 лет назад
openProject
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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