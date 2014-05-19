Надо перекинуть контент с сайта на сайт

Был статичный сайт без движка autofaworit.ru

Сделали такой же сайт на WordPress http://autofaworit-ru.myjino.ru/

Надо перенести контент на новый сайт. (часть уже перенесли)

Вот список страниц на сайте - http://autofaworit.ru/sitemap.html

Перенести надо или скриптом, или вручную.

На старом сайте текст на страницах разбит на два куска - http://prntscr.com/3jptq8

На новом сайте делаем одним блоком.

При переносе надо сохранить тайтлы.

Мне важно сделать быстрее.

Пишите ваше предложение по сроку, цене и как планируете переносить тексты.