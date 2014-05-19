Надо перекинуть контент с сайта на сайт

Веб-программированиеЗавершен8 заявок216 просмотров
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Был статичный сайт без движка autofaworit.ru

Сделали такой же сайт на WordPress http://autofaworit-ru.myjino.ru/

Надо перенести контент на новый сайт. (часть уже перенесли)

Вот список страниц на сайте - http://autofaworit.ru/sitemap.html

Перенести надо или скриптом, или вручную.

На старом сайте текст на страницах разбит на два куска - http://prntscr.com/3jptq8

На новом сайте делаем одним блоком.

При переносе надо сохранить тайтлы.

Мне важно сделать быстрее.

Пишите ваше предложение по сроку, цене и как планируете переносить тексты.

10 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$20
3 дня
София ответственно подошла к работе. Задавала уточняющие вопросы. Обещанные сроки выполнила.
Очень положительный человек, приятный в общении. Рекомендую к сотрудничеству!
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