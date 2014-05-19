Надо перекинуть контент с сайта на сайт

Необходимо подключить сайт к сисетеме http://robokassa.ru/ru/ Сайт на самописном движке. Нужно сделать примерно так. После выбора клиентом способо оплаты( Банковская Карта, Киви, или другой) клиент должен увидеть страницу что его заказ ушел на проверку и после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Был статичный сайт без движка autofaworit.ru
Сделали такой же сайт на WordPress http://autofaworit-ru.myjino.ru/
Надо перенести контент на новый сайт. (часть уже перенесли)
Вот список страниц на сайте - http://autofaworit.ru/sitemap.html
Перенести надо или скриптом, или вручную.
На старом сайте текст на страницах разбит на два куска - http://prntscr.com/3jptq8
На новом сайте делаем одним блоком.
При переносе надо сохранить тайтлы.
Мне важно сделать быстрее.
Пишите ваше предложение по сроку, цене и как планируете переносить тексты.
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