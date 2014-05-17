Сделать вывод цен в рублях и $ для каталога на WP

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок96 просмотров
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В каталоге товаров - который работает на WP, сделать возможным задавать цену в

рублях и долларах. Перевод в рубли должен быть по курсу ЦБ РФ, следовательно

курс должен автоматом переводить цену из $ в рубли.

10 лет назад
ven1amin
Дедков 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
the_azeroth
Виталий 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$40
1 день
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