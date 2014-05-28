Не сохраняются цены в админке WP

$10
Веб-программированиеЗавершен8 заявок207 просмотров
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В админке wordpress'a при изменении цен, новые цены не сохраняются.

Необходимо поправить

http://i.imgur.com/y0AolcE.png

10 лет назад
IrinaBil
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
молодец! все ок
success :)