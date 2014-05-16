Задачи для программиста OpenCart

Требуется опытный программист по OpenCart

Задача срочная - и взяться за нее нужно будет сразу после согласования всех деталей и вопросов!

Сайт сделан на opencart - версия OcStore 1.5.5.1.2 - версию пишем для того - чтобы вы владели ею точно, т.к. по другим версиям у нас есть и так свой человек! Но он эту версию досконально не знает! потому мы и объявляем поиск такого специалиста.

Описание деталей задач:

Задача №1: первый интернет-магазин - нужно сделать икспорт - экспорт товаров - формат испорта-экспорта csv или xls - цеплять должно все описание, от фотографий до текстов описания и артикула товара!

Задача №2: втором интернет-магазине нужно настроить карточку товара, она не кликабельна, и ее нужно настроить для работы с карзиной, и в самой корзине сделать функцию выгрузки платежки. Т.е. чтобы сформированный заказ можно было получить сразу в виде платежки! И другие мелкие доработки и правки.

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

Ждем Ваших предложений!

Спасибо.