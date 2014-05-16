Исправление CMS MODx (на PHP)

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок162 просмотра
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Не запускается cms после переноса на новый сервер

Написана на MODX. Как я понимаю, нужно как то активировать modx.

PHPMODX
10 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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