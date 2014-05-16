Исправление CMS MODx (на PHP)

Требуется опытный программист по OpenCart Задача срочная - и взяться за нее нужно будет сразу после согласования всех деталей и вопросов! Сайт сделан на opencart - версия OcStore 1.5.5.1.2 - версию пишем для того - чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не запускается cms после переноса на новый сервер
Написана на MODX. Как я понимаю, нужно как то активировать modx.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
В каталоге товаров - который работает на WP, сделать возможным задавать цену в рублях и долларах. Перевод в рубли должен быть по курсу ЦБ РФ, следовательно курс должен автоматом переводить цену из $ в рубли.Завершен10 лет назад
Был статичный сайт без движка autofaworit.ru Сделали такой же сайт на WordPress http://autofaworit-ru.myjino.ru/ Надо перенести контент на новый сайт. (часть уже перенесли) Вот список страниц на сайте - http://autofaworit.ru/sitemap.html Перенести надо или скриптом, или вручную. На старом сайте текст ...Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо подключить сайт к сисетеме http://robokassa.ru/ru/ Сайт на самописном движке. Нужно сделать примерно так. После выбора клиентом способо оплаты( Банковская Карта, Киви, или другой) клиент должен увидеть страницу что его заказ ушел на проверку и после ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
В WebAsyst shop-script 309 в админке в категории "Продукты" -> "Продукты и категории" исчезла форма для добавления, редактирования товара и категорий. Нужно поправить. См. скрин ПИШИТЕ ЦЕНУ!!!!Завершен10 лет назад
Доброго времени суток коллеги. Ищу специалиста по OpenCart под различные задачи. Приоритет: Ответственность, соблюдения назначенных сроков. Оплата через Webmoney или Приват24Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо вывести нужные поля (свойства и хар-ки) в шаблоне + фильтр выбора категорий. Нестандартная выгрузка. Битрикс.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужна генерация купонов после репоста на стену в ВК.Завершен10 лет назад
Версия - Ocstore 1.5.5.2 1. Нужно сделать вывод в товарах различных вариантов цен в столбцах вот так: http://dess86.tmweb.ru/rus/index.php?route=product/product&path=81_61&product_id=74 Реализовать нужно через стандартные Опции, но в отличие от стандартного значения должно быть у каждой опции помимо названии и ...Завершен10 лет назад