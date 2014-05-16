Исправление CMS MODx (на PHP)

Был статичный сайт без движка autofaworit.ru Сделали такой же сайт на WordPress http://autofaworit-ru.myjino.ru/ Надо перенести контент на новый сайт. (часть уже перенесли) Вот список страниц на сайте - http://autofaworit.ru/sitemap.html Перенести надо или скриптом, или вручную. На старом сайте текст ...