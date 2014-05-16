Восстановить работу сайта

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок161 просмотр
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Всех приветствую!

Сайт надо восстановить до нормального рабочего состояния. Решить проблему грамотно, в сроки.

Причина падения сайта неизвестна, но, возможно, из-за ошибки на сервере. Однако, техподдержка хоста говорит, что это проблема сайта, а не сервера.

Сайт на джумле.

Ваши цены и сроки?

http://ligreen.ru

С уважением.

10 лет назад
Elan2912
Евгений 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад