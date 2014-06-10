Функционал оплаты на сайте

$500
Веб-программированиеЗавершен2 заявки155 просмотров
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Требуется сделать функционал оплаты и отправки на электронный адрес клиента.

10 лет назад
molomo
Игорь 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
10 лет назад
$500
7 дней
Все, как всегда, в лучшем виде! Коммуникабельность, ответственность, исполнительность.
Как всегда отлично сработались, четкое ТЗ, быстрая оплата. Обращайтесь еще :)
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