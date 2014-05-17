Перенести простой сайт с HTML на Joomla

Добрый день! Есть блог который нужно дописать. ~90% готовности. Нужен специалист владеющий хорошим уровнем php, который сделает: - создание поддомена при регистрации пользователя - по клике на ник пользователя переходим на его поддомен - публикация статей на поддомене пользователя - добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЕСТЬ сайт stoy-expert.ru на HTML
НУЖНО перенести его на Joomla.
Какую версию вы бы рекомендовали в плане надёжности и безопасности 2.5 или 3 ?!
Схема деления страницы на блоки - http://joxi.ru/nxF3U_3JTJAoYDBzwGQ на примере stoy-expert.ru/kontakti.html
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- сохранить существующие адреса страниц,
- иметь возможность полноценной настройки страниц для SEO: возможность прописывания title, h1, keywords и description,
- сайт должен иметь кодировку UTF-8,
- необходима возможность автоматического обновления CMS без его искажения,
- преобразованию любых текстов картинку не допускается,
- сейчас картинка в шапке разбита на части - нужно "склеить" её в вёрстке в единую, саму картинку предоставлю,
- необходимо наличие скрипта для увеличения картинок из контента по клику,
- наличие автоматически генерируемой XML и HTML карт сайта.
ЖЕЛАТЕЛЬНО:
- привести формат сайта к ширине 960px.
Перенос содержимого не обязателен - могу сделать сам. Если Вы можете его сделать - укажите цену с этой работой и без.
ПРОШУ указать стоимость, сроки, этапы опыты работы и предлагаемую версию Joomla !
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