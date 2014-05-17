Перенести простой сайт с HTML на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок223 просмотра
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ЕСТЬ сайт stoy-expert.ru на HTML

НУЖНО перенести его на Joomla.

Какую версию вы бы рекомендовали в плане надёжности и безопасности 2.5 или 3 ?!

Схема деления страницы на блоки - http://joxi.ru/nxF3U_3JTJAoYDBzwGQ на примере stoy-expert.ru/kontakti.html

ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- сохранить существующие адреса страниц,

- иметь возможность полноценной настройки страниц для SEO: возможность прописывания title, h1, keywords и description,

- сайт должен иметь кодировку UTF-8,

- необходима возможность автоматического обновления CMS без его искажения,

- преобразованию любых текстов картинку не допускается,

- сейчас картинка в шапке разбита на части - нужно "склеить" её в вёрстке в единую, саму картинку предоставлю,

- необходимо наличие скрипта для увеличения картинок из контента по клику,

- наличие автоматически генерируемой XML и HTML карт сайта.

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

- привести формат сайта к ширине 960px.

Перенос содержимого не обязателен - могу сделать сам. Если Вы можете его сделать - укажите цену с этой работой и без.

ПРОШУ указать стоимость, сроки, этапы опыты работы и предлагаемую версию Joomla !

HTMLJoomla
10 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
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